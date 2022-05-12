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Bloomberg: 20 покупателей российского газа из ЕС открыли счета для оплаты в рублях

12 мая 2022, 16:30

Bloomberg: 20 покупателей российского газа из ЕС открыли счета для оплаты в рублях

Двадцать европейских покупателей газа открыли рублевые счета в «Газпромбанке», еще 14 клиентов попросили предоставить документы, необходимые для их открытия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По новой схеме, которая якобы позволяет обойти санкции, клиенты должны открыть два счета в «Газпромбанке»: один в иностранной валюте и один в рублях. После того, как Польша и Болгария отказались от этих условий, в конце апреля «Газпром» прекратил поставки для них газа.

Приближенное к «Газпрому» лицо сказало изданию, что эта схема означает, что операция по оплате за газ якобы завершена после того, как покупатель оплатит «Газпромбанку» иностранную валюту, так как последующая конвертация в рубли происходит автоматически и не привлекает Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

По словам приближенного к «Газпрому» лица, количество клиентов, которые рассчитывались в рублях, остается на уровне четырех, как и в конце прошлого месяца. По его словам, платежи от других покупателей должны поступить позже в этом месяце.

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