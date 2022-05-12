На Донетчине после обстрелов восстановили электроснабжение для более 5 тысяч семей

За прошлые сутки, 11 мая, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети возобновили электроснабжение 7 населенных пунктов Донецкой области, сообщает пресс-служба компании.



«Таким образом удалось восстановить свет для 5 118 семей в Покровском, Волновахском, Краматорском, больше всего — в Бахмутском районах», — говорится в сообщении.



В компании отметили, что из-за активных боевых действий в регионе без света остаются жители 263 городов и поселков Донетчины.



«Наиболее сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за постоянных обстрелов здесь повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты», — добавили в ДТЭК Донецкие электросети.

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