Россияне обстреляли Днепропетровщину кассетными боеприпасами, есть жертвы

Сегодня, 12 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.



«В результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые», — говорится в сообщении.



Кроме того, 11 мая оккупанты обстреляли из артиллерии окрестности села Украинка Криворожского района. На месте происшествия обнаружены неразорванные ракеты с боеприпасами, работают взрывотехники.



«Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют. Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру Украины, нарушая гуманитарное международное право», — подчеркивают в прокуратуре.



Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).