Совет ООН по правам человека принял резолюцию о расследовании преступлений РФ в Украине

Совет ООН по правам человека проголосовал за начало расследования предполагаемых злоупотреблений со стороны российских войск в Украине, передает Тhe Guardian.



Резолюция касается расследования предполагаемых преступлений российских войск в частях Украины, ранее находившихся под их контролем.



Издание отмечает, что более 50 стран поддержали просьбу Киева о проведении внеочередного заседания Совета для изучения ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии, с учетом событий в Мариуполе и ряде других городов.



«Резолюция была принята подавляющим большинством голосов: 33 члена проголосовали за, а двое — Китай и Эритрея — против. Было 12 воздержавшихся», — сообщает Тhe Guardian.