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Оккупанты пытаются наступать на Донбассе и ведут воздушную разведку — Генштаб

12 мая 2022, 20:13

Оккупанты пытаются наступать на Донбассе и ведут воздушную разведку — Генштаб

Российские силы пытаются продолжать полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и не прекращают наступать на востоке страны. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на недопущении продвижения ВСУ и освобождения временно занятых ими территорий. В течение суток захватчики обстреливали позиции украинских военных в районах поселков Питомник и Русские Тишки.

На Славянском направлении оккупанты пополняли запасы материально-технических средств для наращивания наступательных способностей, вели обстрелы вдоль линии соприкосновения, осуществляли воздушную разведку с помощью БПЛА «Орлан-10».

На Донецком направлении войска РФ применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары по укреплениям ВСУ.

На Лиманском направлении оккупанты пытались захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе Александровки, штурмовали Новоселовку, но безуспешно.

Штурмовые действия войска РФ безрезультатно предпринимали на Северодонецком направлении в районе населенного пункта Воеводовка, а также на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

«В городе Мариуполе враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары, основные усилия сосредотачивал на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь"», — отметили в Генштабе.

Кроме того, российские оккупанты проводили воздушную разведку с применением БПЛА в районах Покровска, Славянска и Павлограда.

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