Оккупанты пытаются наступать на Донбассе и ведут воздушную разведку — Генштаб

Российские силы пытаются продолжать полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и не прекращают наступать на востоке страны. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что на Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на недопущении продвижения ВСУ и освобождения временно занятых ими территорий. В течение суток захватчики обстреливали позиции украинских военных в районах поселков Питомник и Русские Тишки.



На Славянском направлении оккупанты пополняли запасы материально-технических средств для наращивания наступательных способностей, вели обстрелы вдоль линии соприкосновения, осуществляли воздушную разведку с помощью БПЛА «Орлан-10».



На Донецком направлении войска РФ применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары по укреплениям ВСУ.



На Лиманском направлении оккупанты пытались захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе Александровки, штурмовали Новоселовку, но безуспешно.



Штурмовые действия войска РФ безрезультатно предпринимали на Северодонецком направлении в районе населенного пункта Воеводовка, а также на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.



«В городе Мариуполе враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары, основные усилия сосредотачивал на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь"», — отметили в Генштабе.



Кроме того, российские оккупанты проводили воздушную разведку с применением БПЛА в районах Покровска, Славянска и Павлограда.