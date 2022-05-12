Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых бойцов из «Азовстали» — Верещук

Украинская сторона по поручению президента Владимира Зеленского ведет очень сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов из «Азовстали» в обмен на пленных россиян.



Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Для ясности: сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах. Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ», — написала Верещук в своем телеграм-канале.



Она отметила, что «публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей о содержании переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу».