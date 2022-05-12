Тройное преступление: Кулеба — о продаже Россией краденого украинского зерна в Сирию

Россия доказывает свою преступную сущность продажей краденого украинского зерна в Сирию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Россия является тройным преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья. Каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь», — заявил Кулеба.



Он отметил, что МИД Украины уже предупредил другие страны-потребители, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российских оккупантов.



По информации украинского правительства, россияне уже похитили по меньшей мере 400-500 тысяч тонн зерна на сумму свыше 100 млн долларов США.



«Своими действиями Россия еще раз доказывает свою преступную сущность страны-мародера», — подчеркнули в МИД Украины.