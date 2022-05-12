Кремль готовит россиян к присоединению оккупированных районов Донбасса

Российские власти пытаются «подготовить» жителей РФ к присоединению оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей и называют улицы в российских городах в честь боевиков Донбасса. Об этом пишет издание «Медуза».



9 мая было заявлено, что в нескольких регионах России появятся улицы, названные в честь боевиков так называемой «ДНР».



В частности, в Грозном, Якутске и Омске будут улицы имени главаря «ДНР» Александра Захарченко, убитого в 2018 году. В Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе появятся улицы названные в честь погибшего командира батальона боевиков «ДНР» «Спарта» Владимира Жоги.



Один из собеседников «Медузы» считает, что таким образом идет подготовка общественного мнения к вступлению «ДНР» и «ЛНР» в состав РФ.



«На восстановление республик будут выделяться бюджетные деньги, а людям и так трудно из-за инфляции в стране. Так они будут понимать — тратим не на чужих, на своих. Через названия улиц такая общая идентичность может создаваться, будет преодолеваться разделение на "мы" и "они"», — говорит источник.



Три источника издания, близких к Администрации президента РФ подчеркнули, что эти инициативы разработаны в управлении общественных проектов АП под руководством Сергея Новикова.