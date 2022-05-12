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Украинские военные отбили 18 атак оккупантов на Донбассе

12 мая 2022, 23:10

Украинские военные отбили 18 атак оккупантов на Донбассе

Сегодня украинские военные на Донбассе отразили 18 атак российских оккупантов, сообщает группировка Объединенных сил.

Отмечается, что «обстановка сложная, но контролируемая».

«Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, детские сады», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили военную технику оккупантов:

  • 13 танков;
  • 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО);
  • 27 единиц боевой бронированной техники;
  • 2 единицы специальной инженерной техники;
  • 5 автомобилей.

Также подразделения противовоздушной обороны сбили один российский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

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