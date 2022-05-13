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Россия уже против вступления Украины и в ЕС, а не только в НАТО

13 мая 2022, 00:18

Россия уже против вступления Украины и в ЕС, а не только в НАТО

Позиция России по поводу желания Украины вступить в Евросоюз изменилась, теперь она схожа с позицией по вступлению страны в НАТО. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd.

В ответ на вопрос журналиста о позиции России по вступлению Украины в ЕС Полянский сказал, что позиция изменилась после заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

По словам Полянского, позиция России по Украине также претерпела изменения после увеличения поставок оружия со стороны ЕС, который «стал больше походить на НАТО».

Он также заявил, что не видит на данном этапе дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг войны в Украине.

«На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии», — сказал Полянский.

На вопрос о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие, он ответил: «Если вы угрожаете ядерной державе, вы должны учитывать все варианты».

На слова Полянского о том, что РФ уже против вступления Украины в ЕС уже отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. 

«Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже категорически против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров», — написал он в Twitter.

29 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев предложил включить в соглашение с РФ формулировку о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что тема вступления Украины в ЕС «лежит в другой плоскости». В свою очередь, украинская сторона заявляла о готовности обсудить вопрос нейтрального статуса вместе с вопросом предоставления гарантий безопасности Украине.

После начала полномасштабной войны Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз и предложил Брюсселю «немедленно» начать этот процесс по ускоренной процедуре.

Европейский совет рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС в июне. 

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что, хотя Украина «уже является членом семьи Европейского Союза», но в соответствии с действующими протоколами потребуются «годы, если не десятилетия» для окончательного оформления заявки Киева на членство.

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