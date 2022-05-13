ВСУ подбили в Черном море новейший российский корабль

Вооруженные силы Украины подбили новейший российский корабль «Всеволод Бобров», когда 12 мая судно пыталось доставить на остров Змеиный систему ПВО. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



Он рассказал, что по предварительной информации корабль поврежден, но не потоплен.



«Еще одна Чернобаевка — Змеебаевка. Лезут и лезут. Ну что ж брать этот несчастный остров размером в четыре футбольных поля, на котором прятаться негде», — прокомментировал ситуацию Арестович.



По данным СМИ, в результате удара украинских войск с помощью отечественной маловысотной противокорабельной ракеты «Нептун» на корабле «Всеволод Бобров» начался пожар. Огонь повредил внутренние помещения. Экипажу в составе 24 моряков пришлось срочно подать сигнал бедствия. Судно отбуксировали в оккупированный Крым.



«Всеволод Бобров» является судном тылового снабжения Северного флота РФ. Оно вошло в состав ВМФ России только в августе 2021 года. Россияне использовали этот корабль для доставки грузов на Змеиный. Кроме того, «Всеволод Бобров» имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных погружений, то есть оккупанты могли с его помощью проводить поисковые работы на потопленном флагмане Черноморского флота России, крейсере «Москва».