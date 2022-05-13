Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ВСУ подбили в Черном море новейший российский корабль — Арестович

Обновлено
13 мая 2022, 07:05

ВСУ подбили в Черном море новейший российский корабль — Арестович

Вооруженные силы Украины подбили новейший российский корабль «Всеволод Бобров», когда 12 мая судно пыталось доставить на остров Змеиный систему ПВО. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что по предварительной информации корабль поврежден, но не потоплен. При этом Арестиович подчеркнул, что информация требует подтверждения.

«Еще одна Чернобаевка — Змеебаевка. Лезут и лезут. Ну что ж брать этот несчастный остров размером в четыре футбольных поля, на котором прятаться негде», — прокомментировал ситуацию Арестович.

По данным СМИ, в результате удара украинских войск с помощью отечественной маловысотной противокорабельной ракеты «Нептун» на корабле «Всеволод Бобров» начался пожар. Огонь повредил внутренние помещения. Экипажу в составе 24 моряков пришлось срочно подать сигнал бедствия. Судно отбуксировали в оккупированный Крым.

«Всеволод Бобров» является судном тылового снабжения Северного флота РФ. Оно вошло в состав ВМФ России только в августе 2021 года. Россияне использовали этот корабль для доставки грузов на Змеиный. Кроме того, «Всеволод Бобров» имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных погружений, то есть оккупанты могли с его помощью проводить поисковые работы на потопленном флагмане Черноморского флота России, крейсере «Москва».

Еще по теме

Люди
Алексей Арестович
Места
Змеиный Черное море
Прочее
Корабль Всеволод Бобров
События
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:14
Более 30 раз раз войска РФ обстреляли жилые кварталы Луганской области за сутки. Погибли два человека
23:47
«Азовцы» обратились к Илону Маску. На Луганщине появилась своя Чернобаевка. Дайджест НД за день ►
17:02
«ДНР»: Под Ясиноватой в ходе обстрела погиб человек, еще трое получили ранения
16:13
Верещук заявила, что лично занимается освобождением мамы девочки Алисы с «Азовстали»
15:42
Украина продолжает переговоры об эвакуации около 500 человек с «Азовстали»
14:16
«ДНР»: В Донецке обстрелом повреждена телевышка
13:14
В России заявили о риске ядерной войны с НАТО
12:03
В Мариуполе запустили подачу воды в тестовом режиме. Но есть проблемы
11:42
«ЛНР» рассмотрит вопрос вхождения в состав России после окончания боевых действий
11:00
Мариуполь и Луганское направление: В МВД назвали две критические точки
10:37
Пушилин об «Азовстали»: Наши подразделения могут довести ситуацию к логическому завершению
08:57
Жителей Попасной вывозят в захваченный еще с 2014 года Первомайск
08:50
«ДНР»: В ходе обстрела Горловки ранены ребенок и беременная женщина
23:56
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
22:58
Лепс, Дюжев, Долина: Российские звезды выступили в Донецке по случаю «Дня республики»
все новости
10:55
В Запорожской области открыт гумкоридор на оккупированные территории
10:16
В Киеве и области с воскресенья сокращается время комендантского часа
10:04
Воронцовский дворец в Одессе пострадал от ракетного обстрела россиянами
09:46
Оккупанты пытаются захватить «Азовсталь»
09:40
Мост между Северодонецком и Рубежным разрушен
09:09
Войска России обстреляли приграничный район Сумской области
08:14
Более 30 раз раз войска РФ обстреляли жилые кварталы Луганской области за сутки. Погибли два человека
07:35
Россияне пытаются захватить Донбасс и Херсонскую область — сводка Генштаба ВСУ
07:05
ВСУ подбили в Черном море новейший российский корабль — Арестович
06:28
Россияне расстреливали гражданских из танка в Харьковской области — МВД
00:18
Россия уже против вступления Украины и в ЕС, а не только в НАТО
23:47
«Азовцы» обратились к Илону Маску. На Луганщине появилась своя Чернобаевка. Дайджест НД за день ►
23:22
Медики спасают раненых в Донецкой области. Госпиталь в Бахмуте переполнен
23:10
Украинские военные отбили 18 атак оккупантов на Донбассе
22:43
Кремль готовит россиян к присоединению оккупированных районов Донбасса
все новости
ВИДЕО
Медики спасают раненых в Донецкой области. Госпиталь в Бахмуте переполнен
12 мая, 23:22
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
11 мая, 23:56
Как проходит эвакуация из Северодонецка и Лисичанска ►
11 мая, 23:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция