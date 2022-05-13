Воронцовский дворец в Одессе пострадал от ракетного обстрела россиянами

Ракетный обстрел Одессы российскими военными повредил памятник архитектуры – Воронцовский дворец. Об этом вечером в четверг, 12 мая объявил мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает пресс-служба горсовета.



«В результате ракетного удара по Одессе взрывной волной нанесен ущерб памятнику архитектуры 19 века — Воронцовскому дворцу. Выбиты стекла, пострадали элементы лепнины, кровля», — отметил Труханов.



Он призвал включить Одессу в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



«Это необходимо для того, чтобы сохранить наше культурное наследие не только для Одессы, но и для всего мира», — подчеркнул мэр.