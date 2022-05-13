В Киеве и области с воскресенья сокращается время комендантского часа

В Киеве и области на час сокращается действие комендантского часа, а также продлевается время работы столичного общественного транспорта. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.



С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже. И продлится с 23:00 до 5:00 утра.



С 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше: метрополитен – с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.



«Соблюдайте правила комендантского часа. А также — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Потому что угроза ракетных обстрелов Киева остается», — подчеркнул Кличко.