Зеленский: Мы не видим большой угрозы из Приднестровья

Украинская сторона не видит большой угрозы наступления со стороны Приднестровья, поскольку в оккупированном молдавском регионе находится слабая группировка. Об этом сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.



По его словам, российское наступление на Украину с Приднестровья вполне возможно.



«Мы понимаем, что может быть группировка до 15 тысяч, но она не очень готова. Поскольку у них нет границы с Российской Федерацией, они могут получить подкрепление только с неба. Эта часть группировки, если она пойдет, мы их не очень боимся», - отметил Зеленский.



22 апреля представитель армии РФ заявил, что задачей российских войск на второй фазе «спецоперации» в Украине является установление полного контроля над Донбассом и югом Украины и выход в Приднестровье.



Затем в регионе произошла серия терактов без пострадавших.