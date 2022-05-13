Десятки предприятий Луганской области переехали в другие регионы страны

Из Луганской области в другие регионы Украины вынужденно переместили сови производственные мощности десятки предприятий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он напомнил, что, по информации министерства экономики, в рамках программы релокации уже 510 украинских предприятий переместили свои мощности из областей, где продолжаются боевые действия.



Он отмечает, что более половины из эвакуированных предприятий возобновили деятельность на безопасных украинских территориях. 50 предприятий производят монтаж оборудования и подключение коммуникаций, то есть, по словам Гайдая, заработают в ближайшее время. Еще 192 предприятия готовятся к переезду и находятся на разных стадиях транспортировки.



Предприятия Луганской области в рамках программы релокации переместили свои мощности в Тернопольскую, Черновицкую, Хмельницкую, Закарпатскую и Днепропетровскую области. Многие предприятия переехали в безопасные регионы страны самостоятельно, не воспользовавшись возможностями, которые предоставляет правительство. Гайдай отметил, что в таких случаях предприниматели могут рассчитывать на компенсацию издержек от государства.



Осуществлять деятельность перемещенные предприятия Луганской области начали в сфере производства химической продукции, перевозок, общественного питания, предоставления медицинских услуг, разработки программного обеспечения, компьютерного программирования, информатизации и т.д.



В Луганской ОВА напоминают, что участникам программы релокации могут рассчитывать на поддержку в: поиске помещений; проработке логистики переезда; транспортировке «Укрзализныцей», «Укрпочтой». К тому же государство помогает адаптироваться к новым условиям, оказывает поддержку по поставкам сырья, поиску новых рынков сбыта продукции, кадровым вопросам и т.д.



Пдать заявку на релакацию можно здесь.