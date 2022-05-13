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В Харьковской области погибли пять человек в ходе обстрелов

13 мая 2022, 14:39

В Харьковской области погибли пять человек в ходе обстрелов

За минувшие сутки в результате обстрелов в Харькове были ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Ночь в Харькове была относительно спокойной. Вчера днем был прилет ракеты по территории Харьковского аеропорта, пострадавших нет. В течение суток в результате обстрелов Салтовки - 3 пострадавших», - говорится в сообщении.

По его словам, активнее всего российские войска обстреливали обстреливали Дергачи. Там два человека погибли, четверо ранены. Пострадала инфраструктура - разрушен гуманитарный штаб, помещение РАГСа, часть поликлиники и здание скорой помощи.

Кроме того, в результате обстрелов были ранены два человека в Балаклее, а в селе Шебелинка три человека погибли и пятеро были ранены.

Синегубов отметил, что оккупанты не пытались наступать на Харьковском направлении, а на Изюмском продолжаются бои.

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