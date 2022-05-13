WSJ: На трассе в Киевской области обнаружили тела 37 гражданских

По дороге между селами Мотыжин и Ясногородка в Киевской области обнаружили тела 37 человек, которые пытались выехать из оккупированных российскими войсками территорий и погибли в ходе обстрелов. Об этом сообщил The Wall Street Journal.



В ролике WSJ говорится, что две других дороги, ведущих от Мотыжина (Макаровский район) на север, в первую неделю войны стали местом гибели многих местных жителей. Поэтому они попытались использовать для эвакуации дорогу, ведущую на юго-восток к Ясногородке (Фастовский район).



Журналисты издания изучили видео с автомобильных регистраторов, фото, общение в соцсетях, поговорили с очевидцами и исследовали близлежащую территорию. Они пришли к выводу, что российские войска обстреливали дорогу из минометов. Такой инцидент попал на видео 3 марта. Кроме изуродованных автомобилей с повязками на зеркалах и надписью «Дети», на дороге были обнаружены тела с огнестрельными ранениями.

По данным Нацполиции, за время российской оккупации в этом районе были убиты более 1200 мирных жителей.