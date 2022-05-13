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«С павлинами поговори». Глава МИД РФ Лавров нахамил журналистам

13 мая 2022, 15:33

«С павлинами поговори». Глава МИД РФ Лавров нахамил журналистам

Министр иностранных дел Сергей Лавров нахамил журналистам телеканала «Настоящее время». Произошло это во время визита главы МИД РФ в столицу Таджикистана Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

На просьбу корреспондента дать комментарий, Лавров ответил: «С павлинами поговори».

Перед этим съемочную группу телеканала не пустили на брифинг Лаврова.

В парке вокруг резиденции, где проходило заседание, обитают живые павлины.

В начале мая в и интервью итальянской телекомпании Mediaset Сергей Лавров сравнил Зеленского с Гитлером и высказался о «евреях-антисемитах».

Высказывание главы МИД РФ возмутило руководство Израиля, которое сочло его антисемитским. В частности, глава израильской дипломатии Яир Лапид заявил, что высказывание Лаврова о евреях является непростительным и возмутительным, подчеркнув, что евреи не убивали себя во время Холокоста.

Президент Владимир Зеленский, комментируя сложившуюся ситуацию, задался вопросом «Останется ли посол Израиля в Москве?» после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. И жестко осудил высказывания российского дипломата.

В итоге за Лаврова перед премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пришлось извиниться президенту РФ Владимиру Путину.

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