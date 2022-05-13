Владельцы малого бизнеса с Донбасса могут получить грант от государства

Через портал «Дія» владельцы малого бизнеса могут оформить грант. Как сообщили в министерстве цифровой трансформации, такая возможность стала доступной с сегодняшнего дня.



На грант могут рассчитывать предприятия, которые были зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Киевской областях.



Еще одно условие состоит в том, что получить деньги смогут только те предприятия, которые временно переместились из указанных областей или могут подтвердить, что пострадали в результате боевых действий.



Предпринимателям обещают по 125 тысяч гривен.



Приоритет получат предприятия, которые производят жизненно необходимые товары и услуги для мирных жителей и военных Украины.



Ранее глава областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что десятки предприятий региона воспользовались правительственной программой релокации и переместили свои производственные мощности в безопасные регионы Украины.



Подать заявку на получение гранта можно по этой ссылке.