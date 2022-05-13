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Гайдай: Росармия в пятый раз пыталась навести переправы через Северский Донец

13 мая 2022, 16:25

Гайдай: Росармия в пятый раз пыталась навести переправы через Северский Донец

Российская армия снова пыталась построить понтонную переправу через Северский Донец в районе Белогоровки, для переброски техники и людей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам главы ОВА, украинские силы третий месяц держат линию обороны.

«Они просто все уничтожают. По перехватам мы понимаем, что прорвать оборону они не могут, поэтому просто пытаются все превратить в пустыню, чтобы не за что было уцепиться», — подчеркнул Гайдай.

Он рассказал, что в области есть населенные пункты, которые разрушены на 80%. Разрушена и инфраструктура: магистральные газопроводы, попаснянский водоканал. На их восстановление понадобятся месяцы.

Гайдай подчеркнул, что ситуация в области осложняется: за минувшие сутки насчитали прохождение более чем 2 тысяч единиц российской техники. Противник штурмует Рубежное, Горскую громаду со стороны Золотого и Нижнего, а также окраины Северодонецка.

11 мая сообщалось, что Вооруженные Силы Украины разбили понтонную переправу через Северский Донец и колонну российской техники, которая пыталась через нее перейти. 

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