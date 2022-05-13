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Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и «автономию Л-ДНР»

13 мая 2022, 17:20

Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и «автономию Л-ДНР»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает временно оккупированный РФ Крымский полуостров частью России и «автономию Л-ДНР».  Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации... Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, если усложняет процесс переговоров, если усложняет процесс встречи президентов Украины и России», – сказал Зеленский.

По его словам, делегация Украины на переговорах в Турции о прекращении войны «предлагала отставить его, но не навсегда».

Кроме этого, Украина никогда не признает автономию оккупированного Донбасса, после всех разрушений и гибели десятки тысяч человек.

«Широкая автономия Донбасса? Там ничего не осталось. Какая широкая автономия? Чего? ...Перед тем, как говорить о том или ином формате тех территорий, нельзя было убивать десятки тысяч людей. Вот в этом проблема. Они убили, все разрушили и говорят, чтобы давать теперь автономию. Мы никогда не признаем их автономию», - подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина поставляет на ту территорию воду, развивала города и села, которые контролировала последние восемь лет.

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