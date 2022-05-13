Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и «автономию Л-ДНР»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает временно оккупированный РФ Крымский полуостров частью России и «автономию Л-ДНР». Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.



«Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации... Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, если усложняет процесс переговоров, если усложняет процесс встречи президентов Украины и России», – сказал Зеленский.



По его словам, делегация Украины на переговорах в Турции о прекращении войны «предлагала отставить его, но не навсегда».



Кроме этого, Украина никогда не признает автономию оккупированного Донбасса, после всех разрушений и гибели десятки тысяч человек.



«Широкая автономия Донбасса? Там ничего не осталось. Какая широкая автономия? Чего? ...Перед тем, как говорить о том или ином формате тех территорий, нельзя было убивать десятки тысяч людей. Вот в этом проблема. Они убили, все разрушили и говорят, чтобы давать теперь автономию. Мы никогда не признаем их автономию», - подчеркнул президент.



Он отметил, что Украина поставляет на ту территорию воду, развивала города и села, которые контролировала последние восемь лет.