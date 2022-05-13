В Мариуполе страдают от голода почти 170 тысяч человек — Денисова

Во временно оккупированном Мариуполе почти 170 тысяч человек страдают от голода. В городе катастрофически не хватает продовольствия. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«При этом оккупанты хвастаются тем, что за сутки они доставили и раздали 3 500 продуктовых наборов и обеспечили горячим питанием 6 тысяч человек. Это составляет 6,5% всех жителей города. Через два месяца блокады рашисты не допустили в Мариуполь ни один гуманитарный конвой с продовольствием от Украины или международных организаций», — отметила Денисова.



Она подчеркнула, что такие действия России являются геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, и статьи 6 Римского устава международного уголовного суда.



Омбудсвумен попросила Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты.