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Артобстрелы и авиаудары: Россияне продолжали атаки на Донбассе

13 мая 2022, 19:36

Артобстрелы и авиаудары: Россияне продолжали атаки на Донбассе

Российские захватчики продолжали наступление сразу на нескольких направлениях в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

«На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Совершил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка», — говорится в сообщении.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали район Рубежного.

В Генштабе рассказали, что на Бахмутском направлении россияне штурмовали поселки Золотое и Камышеваха, успеха не имели. Также обстреливали населенные пункты Тошковка и Орехово.

«В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжают обстрелы», — отмечается в сводке.

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