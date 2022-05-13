«Нафтогазу» передали более 170 заправок компании, которую связывали с Медведчуком

Кабмин передал в управление госкомпании «Нафтогаз» 172 заправки сети Glusco, которую связывали с подозреваемым в госизмене нардепом Виктором Медведчуком. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.



«У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы в России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашей стране и работать на благо нашей страны и всех украинцев», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В марте Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба провели масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco. Прошло более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.