«ДНР» заявила о гибели мирного жителя в Донецке

Сегодня в результате обстрела подконтрольного группировке «ДНР» Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщил глава «администрации» Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



По его словам, мужчина 1973 года рождения погиб по улице Кизильской в Петровском районе города.



Также в результате обстрела Петровского района пострадала женщина 1950 года рождения. Она была госпитализирована с диагнозом «минно-взрывная травма».



Кулемзин сообщил, что в Петровском районе есть разрушения нескольких жилых домов.