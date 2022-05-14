Украина выиграла битву за Харьков, — ІSW

Российские военные, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова, опасаясь контрнаступления украинских войск. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).



Отмечается, что российские захватчики попытаются удержать линию фронта к западу от Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма, но неясно, смогут ли они добиться успеха.



Основными усилиями оккупантов остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск Луганской области с севера и с юга. Российские войска, наступавшие из Попасной на север, за последние сутки не добились существенного прогресса.



Оккупанты не смогли форсировать реку Северский Донец и понесли сокрушительные потери. У них может не хватить дополнительной свежей боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в необходимом масштабе.