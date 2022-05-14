Оккупанты обстреляли пограничный район Сумщины и громаду на Днепропетровщине

Российские захватчики обстреляли пограничную территорию Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом сообщили в Госпогранлужбе Украины.



Вечером 13 мая было зафиксировано пять разрывов на окраине одного из пограничных сел Шосткинского района.



На рассвете 14 мая оккупанты обстреляли из «Ураганов» Широковскую громаду на Днепропетровщине.



По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, люди не пострадали.



«В нескольких домах выбиты стекла. На нескольких дворах — кассетные боеприпасы. Работают пиротехники», — сообщил руководитель ОВА.

Читайте также: Россияне разрушили полсотни домов на Луганщине за прошлые сутки