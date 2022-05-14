В Донецке в результате обстрела горит супермаркет

Сегодня утром в результате обстрела в оккупированном Донецке загорелся супермаркет. Об этом написал в своем телеграм-канале глава «администрации» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



«В Петровском районе зафиксировано прямое попадание в супермаркет "Изюм", спровоцировавшее возгорание здания. Также повреждено остекление окон в домах 31 и 35а ("Первый республиканский супермаркет")», — сообщил Кулемзин.



Кроме того, по его словам, в результате обстрела в Куйбышевском районе снаряд попал в частный жилой дом по адресу улица Корабельная, 67, повреждена кровля.



«В результате обстрела площади Победы Петровского района ранена женщина 1952 года рождения. С диагнозом: осколочное ранение левой ключицы пострадавшая доставлена в ЦГБ № 14», — добавил Кулемзин.

Боевики «ДНР» обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины. Украинская сторона произошедшее в Донецке на данный момент комментировала.