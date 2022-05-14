Россияне обстреляли 14 населенных пунктов на Донетчине

Обстрел в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

В Донецкой области за прошлые сутки российские силы обстреляли 14 населенных пунктов. Разрушениям подвергся 61 гражданский объект, в том числе жилые дома, промышленные и аграрные предприятия, железная дорога. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.



Российские войска открывали огонь по Мариуполю, Авдеевке, Зализному, Лиману, Славянску, Святогорску, Северску, Угледару, Марьинке, Ильинке, Новолуганскому, Яровому, Бахмутскому, Богородичному.

«Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Ураган"», — уточнили в Нацполиции.



Правоохранители начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.