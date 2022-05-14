Голод в Мариуполе. Переговоры об эвакуации с «Азовстали». Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста от «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
- Авдеевка в огне. В результате обстрелов город обесточен.
- Продолжаются бои в Лимане. Российские войска пытаются прорваться в Славянск и Краматорск.
- Российская пехота штурмует завод «Азовсталь», а бойцы «Азова» — позиции оккупантов.
- Продолжаются переговоры об эвакуации раненых с «Азовстали». Посредником согласилась выступить Турция. В первую очередь вывезут 38 тяжелораненых бойцов.
- Жители Мариуполя страдают от голода. На 170 тысяч человек оккупанты выдают 3500 продуктовых наборов.
- В Луганской области россияне уничтожили мост между Северодонецком и Рубежным. В Белогоровке оккупанты уже в пятый раз пытались соорудить понтонную переправу.
- СНБО запустил сайт «Оккупант» с данными о пленных российских военных.