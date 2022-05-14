Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Укрзализныця» сокращает эвакуационные поезда, останется рейс из Донетчины

14 мая 2022, 14:35

«Укрзализныця» сокращает эвакуационные поезда, останется рейс из Донетчины

«Укрзализныця» сокращает эвакуационную программу из-за падения спроса на эти рейсы. Пока останется один эвакуационный рейс из Покровска Донецкой области. Об этом заявил глава «Укрзализныци» Александр Камышин на брифинге.

Он отметил, что сейчас больше всего людей едут с западной Украины в центр, ежедневно только по железной дороге в Киев возвращаются около 11 тысяч человек.

По словам главы «Укрзализныци», за предыдущий день компания перевезла 30 тысяч пассажиров и только 177 из них — эвакуационными поездами.

«Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении из Донбасса. У нас на вчера - только один эвакуационный поезд. И все больше людей пользуется нормальным регулярным сервисом "Укрзализныци"», — сказал Камышин.

Он отметил, что «Укрзализныця» продолжит предоставлять эвакуационный сервис там, где он действительно нужен.

«Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать до тех пор, пока это потребуется. Все меньше и меньше людей пользуется им, но это люди, у которых ограничена мобильность и железная дорога - единственный способ уехать», — добавил Камышин.

Читайте также:

«Укрзализныця» назначила дополнительный эвакуационный рейс из Покровска 

Еще по теме

Прочее
Эвакуация
Другое
Укрзализныця

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:58
Мариуполю грозит масштабная эпидемия — омбудсмен
12:59
На границе Херсонской и Николаевской областей горят около 4 тысяч гектаров заповедного леса
11:42
Жители Мариуполя нуждаются в продуктах и питьевой воде — Андрющенко
11:18
Россияне усилили наступление на «Азовсталь» и пытаются продвинуться по суше
11:07
В Донецке в результате обстрела горит супермаркет
10:09
Оккупанты насильно депортируют жителей Попасной
09:16
Голод в Мариуполе. Переговоры об эвакуации с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
21:28
«ДНР» заявила о гибели мирного жителя в Донецке
20:33
«ДНР»: При обстреле Докучаевска погиб один человек, ранены четверо
18:59
В фильтрационных лагерях под Мариуполем допрашивают детей — советник мэра
17:58
Оккупанты проводят «вербовку» и «фильтрацию» в Херсоне, убито до 50 человек — ГУР Минобороны
17:38
В Мариуполе страдают от голода почти 170 тысяч человек — Денисова
17:05
В небе Донбасса сбит российский военный вертолет
16:21
Владельцы малого бизнеса с Донбасса могут получить грант от государства
14:13
Десятки предприятий Луганской области переехали в другие регионы страны
все новости
14:58
Мариуполю грозит масштабная эпидемия — омбудсмен
14:35
«Укрзализныця» сокращает эвакуационные поезда, останется рейс из Донетчины
13:56
Энергетики вернули свет в дома более 18 тысяч семей на Донетчине после обстрелов
12:59
На границе Херсонской и Николаевской областей горят около 4 тысяч гектаров заповедного леса
12:47
В Николаевской области российскими обстрелами ранены еще 5 человек
11:55
Россияне обстреляли 14 населенных пунктов на Донетчине
11:42
Жители Мариуполя нуждаются в продуктах и питьевой воде — Андрющенко
11:18
Россияне усилили наступление на «Азовсталь» и пытаются продвинуться по суше
11:07
В Донецке в результате обстрела горит супермаркет
10:09
Оккупанты насильно депортируют жителей Попасной
10:05
Россияне нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Славянске
09:33
Оккупанты обстреляли пограничный район Сумщины и громаду на Днепропетровщине
09:16
Голод в Мариуполе. Переговоры об эвакуации с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
09:02
Россияне разрушили полсотни домов на Луганщине за прошлые сутки
08:25
«Укрзализныця» назначила дополнительный эвакуационный рейс из Покровска
все новости
ВИДЕО
Голод в Мариуполе. Переговоры об эвакуации с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
14 мая, 09:16
Медики спасают раненых в Донецкой области. Госпиталь в Бахмуте переполнен
12 мая, 23:22
В Мариуполе — антисанитария. «ДНР» запретила Facebook и Instagram. Дайджест НД за день ►
11 мая, 23:56

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция