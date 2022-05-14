«Укрзализныця» сокращает эвакуационные поезда, останется рейс из Донетчины

«Укрзализныця» сокращает эвакуационную программу из-за падения спроса на эти рейсы. Пока останется один эвакуационный рейс из Покровска Донецкой области. Об этом заявил глава «Укрзализныци» Александр Камышин на брифинге.



Он отметил, что сейчас больше всего людей едут с западной Украины в центр, ежедневно только по железной дороге в Киев возвращаются около 11 тысяч человек.



По словам главы «Укрзализныци», за предыдущий день компания перевезла 30 тысяч пассажиров и только 177 из них — эвакуационными поездами.



«Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении из Донбасса. У нас на вчера - только один эвакуационный поезд. И все больше людей пользуется нормальным регулярным сервисом "Укрзализныци"», — сказал Камышин.

Он отметил, что «Укрзализныця» продолжит предоставлять эвакуационный сервис там, где он действительно нужен.

«Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать до тех пор, пока это потребуется. Все меньше и меньше людей пользуется им, но это люди, у которых ограничена мобильность и железная дорога - единственный способ уехать», — добавил Камышин.