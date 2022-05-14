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Мариуполю грозит масштабная эпидемия — омбудсмен

14 мая 2022, 14:58

Мариуполю грозит масштабная эпидемия — омбудсмен

Мариуполь стоит на грани эпидемии, из-за которой могут погибнуть тысячи жителей города. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Инфекционная катастрофа в заблокированном Мариуполе может произойти из-за нехватки воды, поврежденных канализационных систем и большого количества тел под завалами домов. Самая большая проблема в Мариуполе — чистая питьевая вода, которой в городе нет. Кроме того, сложилась критическая ситуация с водоотводом и разрывами канализационных сетей. Есть угроза, что нечистоты окажутся в море и на улицах города», — отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что учитывая количество тел, находящихся под разрушенными домами, с естественными последствиями разложения в теплый период, в ближайшее время городу грозит масштабная эпидемия.

«Из-за закрытия гуманитарных коридоров, многие ждали эвакуации в окрестностях города, начали возвращаться жить в Мариуполь. По прогнозам местных властей, только из-за эпидемий до конца года в городе могут погибнуть около 10 тысяч человек», — добавила Денисова.

Она отметила, что ответственность за обеспечение удовлетворительных санитарных условий на оккупированной территории несет государство-оккупант.

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