Оккупанты планируют провести «перепись» населения на Херсонщине — Денисова

Российские захватчики намерены провести «перепись» населения в Херсонской области, так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью. В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку», — написала Денисова в своем телеграм-канале.



Она отметила, что россияне планируют начать «перепись» в понедельник, 16 мая, и завершить к концу месяца.



«Учитывая, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают разные варианты по "статусу" временно оккупированных территорий, в том числе и создание так называемого крымского федерального округа», — подчеркнула омбудсмен.



Она добавила, что такие действия являются нарушением международного права.