Мошенники в сети снова предлагают «помощь» – на этот раз от ООН

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события предупреждает о новой мошеннической схеме. Злоумышленники предлагают «денежную помощь в рамках социальной программы ООН», но в итоге просто крадут деньги и личные данные людей. Об этом говорится на Правительственном портале.



Украинцам предлагают участвовать в опросе – предоставить персональную информацию и произвести дополнительный платеж. Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы.



В Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала «ТСН». Именно там и предлагают пройти опрос.



«Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения или горячей линии банка», – отметили на Правительственном портале.



В апреле мошенники использовали схожую схему. Тогда они выдавали себя за телеканал «Украина 24», ложно предлагая денежную помощь от Европейского Союза.