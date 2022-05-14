За день в Донецкой области от обстрелов погибли 3 человека

В субботу, 14 мая, в результате обстрелов российских войск в Донецкой области погибли 3 человека, 4 получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администарции Павел Кириленко.



«За 14 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Богородичном и 1 в Керамике. Еще 4 человека получили ранения», – написал Кириленко в Telegram.



Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была предоставлена двум людям, раненым в Луганской области.

Кириленко напомнил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно установить, пока там находятся оккупационные войска.



По предварительным оценкам городской власти в Мариуполе с начала полномасштабного вторжения РФ погибли минимум 20 тысяч человек.