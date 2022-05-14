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Под завалами каждого разбитого дома в Мариуполе находят 20-30 тел мирных жителей – депутат

14 мая 2022, 22:26

Под завалами каждого разбитого дома в Мариуполе находят 20-30 тел мирных жителей – депутат

Данные о погибших мирных жителях захваченного Мариуполя обновляются каждый день, но украинская власть не может установить точное количество из-за оккупации города. Как сообщил депутат городского совета Дмитрий Забавин, новые данные поступают от людей, которым удается выехать из Мариуполя, который сейчас находится под контролем российских войск.

«По заявлениям тех людей, которые выехали недавно, и тех людей, которым предлагали работу по разбору завалов – под каждым многоэтажным домом находят 20-30 убитых мирных граждан, которых убила Российская Федерация своими снарядами. Это просто ужасная история», – рассказал Забавин в эфире марафона “FreeДОМ” на телеканале UA.

Он добавил, что продолжаются переговоры по поводу вывода украинских военнослужащих, которые удерживают позиции в районе завода «Азовсталь».

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