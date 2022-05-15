Новый выпуск дайджеста от «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
- Россия пытается «увеличить» сухопутный коридор до Крыма от Донецкой и Луганской областей.
- Из Попасной людей вывозят в сторону «ЛНР». Родственники не могут выйти с людьми на связь.
- Родственники украинских военных находящихся на комбинате «Азовсталь» обратились к Китайскому лидеру Си Цзиньпину за помощью.
- Американский институт исследования войны констатировал поражение России на Харьковском направлении.
- Мариуполь сегодня в крайне сложной ситуации. Городу грозит масштабная эпидемия. Самая большая проблема в Мариуполе — чистая питьевая вода, которой в городе нет, — говорит уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Однако оккупанты имитируют мирную и «сытую» жизнь в городе. Пытаются показать через подконтрольные российские СМИ, что жизнь в Мариуполе налаживается.
- Донецке под обстрел попал Петровский район. Есть жертвы.