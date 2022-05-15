Россияне пытаются развить наступление на Бахмут — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска продолжили наступление на Донбассе и пытаются развить успех на Бахмутском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что несмотря на потери, противник продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Он осуществляет перегруппировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.



В Мариуполе оккупанты продолжают блокировать украинские подразделения в районе завода «Азовсталь». Они не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары.



На Славянском направлении противник совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону украинских войск, но без успеха. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянск.



На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, производит обстрелы и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.



На Слобожанском направлении противник принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.



В Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.



В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачиваются на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.



На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории Украины с территории республики Беларусь. В приграничных районах не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил республики Беларусь.



Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, его подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике. В связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота РФ в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей.



За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил были сбиты 8 воздушных целей: 7 БПЛА типа Орлан-10 и один самолет.



Авиация воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений. В частности, были уничтожены взводные опорные пункты, командно-наблюдательные пункты роты, 10 бронированных машин и личный состав противника.



На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 12 атак, уничтожены 8 танков, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей противника. Российские оккупанты несут потери и по другим направлениям.