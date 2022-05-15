Сотни людей в Нью-Йорке потребовали спасти защитников Мариуполя

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Акция поддержки защитников Мариуполя, продолжающих борьбу на «Азовстали», прошла в центре Нью-Йорка на Манхэттене. Об этом сообщает Укринформ.



Сотни людей с украинской символикой и лозунгами скандировали «Мариуполь!», «Спасите защитников Азовстали», «Слава Мариуполю!».



«Украинская община прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание мировой общественности к защитникам нашей демократии в городе Мариуполе. То, что Россия делает там, открыло лицо российских властей для всего мира», - заявил на митинге генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов.



По его словам, благодаря общим усилиям украинцев в разных странах мир видит, что там происходит, а турецкое правительство выразило готовность эвакуировать раненых защитников Мариуполя.



Посол в очередной раз напомнил, что Украина нуждается в большем оружии, более жестких санкциях против России и активной финансовой поддержке.