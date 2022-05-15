Россияне обстреляли в Луганской области химзавод и жилые дома

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли химзавод «Азот», техникум и большое количество многоэтажек в Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Чиновник отметил, что 14 мая около 40% всех атак россиян пришлись на Северодонецк. Еще примерно столько же - на Горскую и Попаснянскую общины.



«Разрушений очень много. Это - 11 многоэтажек в новых и старых районах города, в нескольких из них произошло возгорание квартир. Россияне попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот". Вчера утром после очередного прилета пламя охватило один из производственных цехов», - написал Гайдай.



Три жителя Врубовки получили ранения, в Новодружеске ранена женщина, разрушены два дома. Еще три - в Лисичанске, где россияне нанесли авиаудар, два - в Рубежном.



«Попаснянская и Горская общины удаляются россиянами с карты мира: стало известно о девяти разрушенных домах в Камышевахе, четырех - в Тошковке, пяти - в Золотом, двух - в Троицком. В Камышевахе также есть попадание в здания поселкового совета и дома культуры. Есть разрушения в Верхнекаменке, Орехово, Екатериновке», - рассказал Гайдай.