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Российские силы обстреляли «Азовсталь» зажигательными снарядами

15 мая 2022, 09:50

Российские силы обстреляли «Азовсталь» зажигательными снарядами

Российские силы 14 мая обстреляли завод «Азовсталь» в Мариуполе, предположительно, зажигательными снарядами. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фософрные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале, комментируя видео обстрелов завода.

Также видео этого удара выложил боевик «ДНР», основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он не стал уточнять, что это за тип снарядов, лишь написал: «Если бы не знать, что это и с какой целью — можно было бы сказать, что это даже красиво».

Зажигательный снаряд 9М22С предназначен для поражения живой силы и техники путем создания массовых очагов пожара, а также непосредственным попаданием. Температура горения около 2-2,5 тысячи градусов по Цельсию. Горение остановить почти непроизвольно.

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