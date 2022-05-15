Россияне ударили по военному объекту возле границы с Польшей

Российские войска нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры недалеко от границы с Польшей — в Яворовском районе Львовской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.



Он отметил, объект был уничтожен четырьмя ракетами. Россияне запустили их с акватории Черного моря, предположительно с подводной лодки.



«Объект полностью разрушен. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался», – рассказал Козицкий.

Подразделения ПВО уничножили две крылатые ракеты над Львовской областью.