«ДНР»: Два жителя Донецка погибли в результате утреннего обстрела

Два жителя Донецка погибли в ходе утреннего обстрела Петровского района города. Об этом сообщил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



По его словам, удару подверглись дома в частном секторе:

ул. Крыленко, 67 — повреждены стены, забор;

ул. Крыленко, 75, 78 — повреждены окна;

ул. Крыленко, 80 — повреждены окна, забор;

ул. Крыленко, 88 — повреждены окна, кровля пристройки, машина;

ул. Вересаева, 51 — повреждены окна, стена, кровля;

ул. Богданова, 4 — повреждена стена дома;

ул. Родниковая, 49, 63 — повреждены окна, кровля;

ул. Родниковая, 53 — повреждено остекление окон;

ул. Родниковая, 55 — повреждены окна, кровля дома, гараж;

ул. Родниковая, 57 — повреждены ворота и хоз. постройка.

Боевики «ДНР» обвинили в обстреле украинскую армию. В украинском штабе ООС произошедшее пока не комментировали.



В целом украинская сторона отрицает, что наносит удары по жилым кварталам неподконтрольной части Донбасса.

В последнее время обстрелы жилых районов Донецка происходят регулярно. Это влечет за собой жертвы среди мирных жителей и разрушения.