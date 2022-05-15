«ДНР»: Два жителя Донецка погибли в результате утреннего обстрела

Два жителя Донецка погибли в ходе утреннего обстрела Петровского района города. Об этом сообщил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.
По его словам, удару подверглись дома в частном секторе:
Боевики «ДНР» обвинили в обстреле украинскую армию. В украинском штабе ООС произошедшее пока не комментировали.
В целом украинская сторона отрицает, что наносит удары по жилым кварталам неподконтрольной части Донбасса.
В последнее время обстрелы жилых районов Донецка происходят регулярно. Это влечет за собой жертвы среди мирных жителей и разрушения.