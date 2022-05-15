Поток въезжающих в Украину рекордно с начала войны превышает количество выезжающих

Поток на въезд в Украину через западную границу страны после 9 мая пятый день подряд превышает поток на выезд. Суммарно чистый приток в Украину за эти дни составил 31 тысячу человек – это рекордные показатели с начала войны.



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Госпогранслужбы страны.



По данным ведомства, 14 мая Украину покинуло больше 37 тысяч человек по сравнению с 34 тысячами накануне, тогда как число прибывших в страну составило почти 46 тысяч человек против 40 тысяч в пятницу.



ГПСУ уточнило, что за прошедшие сутки число оформленного транспорта с гуманитарными грузами снизилось до 259 с 279 накануне, тогда как число транспортных средств, пересекших границу наоборот увеличилось с 18 тысяч до более чем 20 тысяч.



По данным пограничной службы Польши, 14 мая из страны в Украину въехало 31,5 тысячи человек, тогда как днем ранее – 27 тысяч. В обратном направлении поток составил 22,9 тысячи по сравнению с 21,2 тысячи в субботу.



Согласно данным УВКБ ООН на 13:00 13 мая, всего из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,111 миллиона человек, из них в Польшу 3,316 миллиона, Румынию и Молдову — 957,98 тысяча, Россию — 800,1 тысяча, Венгрию — 594,66 тысяча, Словакию — 415,4 тысяча, Беларусь — 27,31 тысяча.



В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, к этой дате с 28 февраля въехало 1,699 миллиона человек.