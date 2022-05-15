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Из Северодонецка сегодня удалось эвакуировать 10 человек

15 мая 2022, 17:25

Из Северодонецка сегодня удалось эвакуировать 10 человек

Сегодня из Северодонецка смогли эвакуировать 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных людей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что в Северодонецке сегодня неспокойно из-за российских обстрелов. Поэтому желающих уехать больше.

«Патрульные полицейские смогли забрать 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших, быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности», — подчеркнул Гайдай.

Эвакуированные из Северодонецка 15 мая мирные жители. Фото: Сергей Гайдай

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