Оставшегося газа в Луганской области хватит на два месяца. Но он мало где доступен

В Луганской области почти невозможно восстановить обстрелянную российскими захватчиками инфраструктуру, а запасов газа в больших магистральных трубах может хватить ориентировочно на два месяца.



Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

«У нас остается такой же сложной ситуация: обстрелы [ведутся] постоянно всех населенных пунктов, перебита вся инфраструктура, ее восстановить уже почти невозможно. Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область: еще мы продержимся где-то два месяца на тех остатках, которые есть в трубах больших магистральных», – сказал Гайдай.



При этом глава администрации уточнил, что газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах и части сел Луганской области: «Не можем уже говорить о том, что все населенные пункты с газом, буквально некоторые микрорайоны и часть некоторых сел».