Больница Северодонецка может принять только 100 пациентов после ее обстрелов

Медики больницы Северодонецк теперь могут принять лишь 100 человек после обстрелов медучреждения российскими войсками в субботу, 14 мая. Об этом сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.



Он подчеркнул, что обстрелы постоянно ведутся по всей территории каждого города.



«Вот сегодня мы видели, что обстреляли больницу: ее обстреляли не случайно и не просто так, а умышленно. И это был не одиночный обстрел, а более часа именно туда и целились орки. Больница даже горела. Если раньше у нас была возможность где-то 300 человек принимать, то сейчас только 100», — сказал он в эфире национального телемарафона.

Гайдай ранее сообщил, что за минувшие сутки войска РФ совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку: били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. За вечер субботы было ранено 9 мирных жителей города.