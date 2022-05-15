Трое жителей Донецкой области погибли, 13 ранены в результате сегодняшних обстрелов

За воскресенье, 15 мая, в результате российских обстрелов погибли трое мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава облатсной военной администрации Павел Кириленко.



Он уточнил, что два человека погибли в Дробышево и один в Торецке. Еще 13 человек получили ранения.

Также сегодня удалось уточнить информацию о трех гражданских погибших ранее: двое в Северске и один в Вольном Поле.



Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана трем гражданским, которые были ранены в Луганской области.



В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.