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«Азовсталь» обстреляли, а жены военных рассказали: раненых оперируют без наркоза. Дайджест НД за день

16 мая 2022, 00:34

«Азовсталь» обстреляли, а жены военных рассказали: раненых оперируют без наркоза. Дайджест НД за день

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:

  • Украина победила на конкурсе Евровидение и со сцены призвала к спасению военных с Азовстали. Российская армия ответила расписанными снарядами и обстрелом комбината.
  • Один стакан технической воды в день. Жены защитников Мариуполя рассказали страшные подробности условий, в которых живут военные.
  • Жены незаконно мобилизованных в ряды боевиков «ЛНР» готовят обращение к Пасечнику.
  • Британская разведка считает, что резкое наступление на Донбассе в ближайший месяц для России невозможно.
  • Донецкая и Луганская области под огнем. Попадания в жилые дома и новые жертвы. Эвакуационную колонну в Северодонецке обстреляли.
  • В Донецке два района попали под обстрел.

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