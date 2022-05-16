«Азовсталь» обстреляли, а жены военных рассказали: раненых оперируют без наркоза. Дайджест НД за день

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
- Украина победила на конкурсе Евровидение и со сцены призвала к спасению военных с Азовстали. Российская армия ответила расписанными снарядами и обстрелом комбината.
- Один стакан технической воды в день. Жены защитников Мариуполя рассказали страшные подробности условий, в которых живут военные.
- Жены незаконно мобилизованных в ряды боевиков «ЛНР» готовят обращение к Пасечнику.
- Британская разведка считает, что резкое наступление на Донбассе в ближайший месяц для России невозможно.
- Донецкая и Луганская области под огнем. Попадания в жилые дома и новые жертвы. Эвакуационную колонну в Северодонецке обстреляли.
- В Донецке два района попали под обстрел.